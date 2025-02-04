カネボウ化粧品は、日本の繊細な美意識をグローバルに発信するプレステージブランド「SENSAI（センサイ）」から、一時的敏感肌（環境の変化や季節などによって乾燥やごわつきなどを感じ、一時的に肌が敏感にゆらぎがちなこと）に着目して開発したエイジングケア（年齢に応じたうるおい、ハリの手入れのこと）美容液「センサイ コンフォーティング バリアエッセンス」を2月5日から発売する。SENSAIから、「ゆらぎの連鎖」（環境の変