「じっくりコトコトこんがりパン超盛 濃厚トマトポタージュ カップ」ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、「じっくりコトコトこんがりパン」ブランド史上最高のパン量（超盛シリーズは2002年以降発売のじっくりコトコトこんがりパンブランドの中で最高のパン重量（基準値））が入ったパンが主役の「こんがりパン超盛」シリーズから「じっくりコトコトこんがりパン超盛 濃厚トマトポタージュ カップ」を、2月17日に発売する。カッ