「んぽちゃむはんぺん」紀文では、イラストレーター・可哀想に！さんの人気作品である「んぽちゃむ」とのコラボレーション商品「んぽちゃむはんぺん」を2月24日から3月14日までの期間限定で、発売する。はんぺんには「んぽちゃむ」と「きみまろ」各2種類、計4種類の焼き印入り。パッケージデザインも4種展開で、思わず手に取りたくなること間違いなしだとか。パッケージの裏面にはオリジナルのはんぺんレシピが掲載されているので