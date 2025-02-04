消火用機材を格納する「消火栓ホース格納箱」から金属製の器具が盗まれる被害が、佐賀県内で相次いでいる。読売新聞が県内２０市町に調査したところ、被害は３日現在で、神埼市、武雄市、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町の２市３町にのぼることがわかった。新たに器具を買い直すなど被害の補填（ほてん）に必要な金額は、３８０万円以上になるとみられる。（田中大稀、小林夏奈美）格納箱は火災が起きた際に、消防隊員らが到着す