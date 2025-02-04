【モデルプレス＝2025/02/04】TOBE所属の7人組グループ・IMP.（椿泰我、松井奏、鈴木大河、佐藤新、基俊介、‎影山拓也、横原悠毅）が4日、都内で開催された化粧品のCMキャラクター就任発表会に出席。CMの撮影エピソードを明かす場面があった。【写真】IMP.佐藤新がCMのために黒髪にした姿◆IMP.、初のテレビCMに喜び今回、初のテレビCM起用となったIMP.。感想を問われると「思い出に残りますね」「嬉しいですね」と喜びを次