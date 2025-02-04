連載開始から50年以上が経過してなおその人気が色あせない『ベルサイユのばら』の完全新作劇場アニメが1月31日（金）に公開されたことを記念し、2月2日（日）にTOHOシネマズ日比谷にて舞台挨拶が実施された。舞台挨拶にはメインキャストを務めた沢城みゆき、平野綾、豊永利行、加藤和樹、そして黒木瞳が登壇し、それぞれの「ベルばら愛」をたっぷりと披露してくれた。メインキャストら登壇の舞台挨拶の様子や、美麗な場面カットを