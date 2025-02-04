歌手の布施明（77）が4日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）に生出演。自身の芸名について話した。デビュー60周年の布施。デビューするきっかけとなった番組のオーディション形式の企画に参加し、スタジオで歌を披露するときに“屈辱的な出来事”があったという。「自分のうしろに名前が書かれた大きな看板が出るんですね。その看板の前で歌うのですが、私の本名は布施『晃』で、日に光と書いて『晃』なんで