［オスロ３日ロイター］ - 米電気自動車（ＥＶ）メーカー、テスラスウェーデンでの１月の新規登録台数が４０５台と前年同月より４４％減り、ノルウェーでも６８９台と３８％減と激減したことが３日、分かった。自動車市場のシェアはスウェーデンで前年同月の４．２％から２．１％に半減し、ノルウェーで２１．７％から７．４％へ落ち込んだ。テスライーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）がドナルド・トランプ米大