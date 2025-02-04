５人組ボーカル＆ダンスグループ「Ｄａ−ｉＣＥ」の公式サイトが４日に更新され、メンバーの工藤大輝が「関節鏡視下半月板縫合術」の手術を行い、退院したことを報告した。「工藤大輝退院に関するご報告」と題した文章をアップ。「メンバーの工藤大輝が１／２８（火）に『関節鏡視下半月板縫合術』を受け、本日無事退院させていただきましたことをここにご報告申し上げます」と、手術を受けたことを発表した。その経緯につい