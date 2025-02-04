NBAのグリズリーズの河村勇輝選手がGリーグの試合にスタメン出場した同日に、NBAに出場しました。現地3日の午後1時から始まったGリーグでのウルブズ戦。先発で出場した河村選手は第1Q残り9分15秒に、ゴール下に切り込むと、2人の体格のいいディフェンスに囲まれる中、ファウルを受けながらショットを決め、初得点を奪います。第2Qには3Pシュートも成功させ、前半だけで7得点。後半はアシストがさえ渡り、この試合ゲーム最多タイの1