元衆議院議員でタレントの杉村太蔵（４５）とタレントの藤本美貴（３９）が４日、都内で「ＳＢＩラップ新商品発表会＆運用報告会」に出席した。同社の投資一任サービス「ＳＢＩラップ」の新商品が発表され、投資家でもある杉村は自身の投資遍歴を明かした。始めた１５年前まで遡り「当時はサンジャポのギャラを全て投資に回しましたよ。それ以外原資がないので」と薄口評論家として出演するＴＢＳ系「サンデージャポン」のギ