タレントの藤本美貴（39）と元衆議院議員でタレントの杉村太蔵（45）が4日、都内で行われた「SBIラップ新商品発表会＆運用報告会」に登壇した。この記事の写真を見る株式会社SBI証券は、2022年3月から投資一任サービス「SBIラップ」の提供を開始し、約3年で残高1300億円を達成。今回、「SBIラップ」に、新たなコースが追加されることに伴い、本イベントが開催された。藤本は「2年ぐらい前にやっとNISAにたどり着きました。まだ勉