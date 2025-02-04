日本ラッドが大幅高で４日ぶりに反発している。３日の取引終了後、２５年３月期の単独業績予想について、売上高を３８億６３００万円から４２億５０００万円（前期比６．７％増）へ、営業利益を１億５０００万円から２億１０００万円（同２１．２％減）へ、純利益を３億１７００万円から３億５６００万円（同８．６％増）へ上方修正したことが好感されている。 エンタープライズソリューションセグメントでの大