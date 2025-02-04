NECは、中堅中小企業の基幹システムや、大手企業の部門システムとしての利用を目的としたオフィスコンピュータ（オフコン）においても、圧倒的な強みを発揮した。トップシェアを誇ったNEC「オフコン」の歴史オフコンは、事務処理を主業務とする小型および超小型と呼ばれるコンピュータで、伝票発行や元帳処理などのシステムを、プログラマ不在で導入および運用ができる点が特徴となっていた。1975年に業界団体である日本電子工業振