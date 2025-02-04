ダンス＆ボーカルグループ・Da-iCEが4日、公式サイトでメンバーの工藤大輝（37）が「関節鏡視下半月板縫合術」の手術を受け、退院したことを発表した。【写真】“記念公演”にサプライズ登場した和田アキ子と記念撮影するDa-iCE公式サイトでは「工藤大輝退院に関するご報告」と題した文書が掲載され、「メンバーの工藤大輝が1/28（火）に『関節鏡視下半月板縫合術』を受け、本日無事退院させていただきましたことをここにご報