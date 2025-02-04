◇NBAグリズリーズ128ー109スパーズ（2025年2月3日フェデックス・フォーラム）NBAグリズリーズの河村勇輝（23）が3日（日本時間4日）本拠地スパーズ戦にベンチ入りした。最終クオーター（Q）から途中出場し、豪快ダンクを演出してアシストを記録。チームは前半からリードして快勝して3連勝を飾った。河村は同日のGリーグ・ハッスルの試合で先発して、7得点14アシスト3リバウンド4スチールと勝利に貢献。そのままダブルヘ