Simon Lewis［サンサルバドル３日ロイター］ - ルビオ米国務長官は３日、訪問先の中米エルサルバドルでブケレ大統領との会談後、エルサルバドル側が米国で退去処分となった「危険な犯罪者」を出身国を問わず国内刑務所に収容することを申し出たと明らかにした。ルビオ氏はこの日、エルサルバドルの首都近郊でブケレ氏と高官らと約３時間会談した。エルサルバドル側は危険な犯罪者となった不法移民に加え、米国市民あるいは合法