Image: Apple 購入時にどーん！よりは選びやすそうね。iPhoneやiPad、Macなどに追加できるApple（アップル）製品製品保証サービス「AppleCare+」。高い買い物ですし、持ち歩くものは壊れる可能性もあるので、保証も一緒に…と追加する人も多いのですが、こちら買い方がちょっと変わりそうな気配。 Image: Apple