Yoshifumi Takemoto［東京４日ロイター］ - 日銀の金融政策をめぐり、石破茂政権内からの発信に変化がみられる。政権発足後の昨年１０月、利上げに慎重な姿勢を明確にしていた赤沢亮正経済再生相は、今年１月の日銀決定会合前に利上げ容認と受け止められる発言を行い、利上げ後は再び「適切な運営を期待する」との発信にとどめている。経済政策の司令塔を担うとされる赤沢氏の発言の変化について一部の政府関係者は、為替