はま寿司（東京都港区）の100円寿司チェーン「はま寿司」が、北海道産のホタテや宮城県産のカツオなどが楽しめる新フェア「はま寿司 北海道・東北旨ねた祭り」を2月4日から開始します。同フェアでは、ホタテのジューシーな食感とうまみが楽しめる「北海道噴火湾産 大粒ほたて」のほか、身が柔らかくコクのある味わいの「宮城県産 大切り銀鮭」、ふんわりとした身のホッケをサクサクの天ぷらに仕上げた「北海道水揚げ ほっけの