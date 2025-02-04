仲野太賀が主演する2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）より、坂井真紀、宮澤エマ、倉沢杏菜の出演が発表された。仲野演じる主人公・豊臣秀長、池松壮亮演じる兄・秀吉の豊臣兄弟の母を坂井、姉を宮澤、妹を倉沢が演じる。【写真】“豊臣兄弟”の姉に宮澤エマ、妹に倉沢杏菜大河ドラマ第65作となる本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言