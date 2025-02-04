「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）阪神の野口恭佑外野手が新外国人のヘルナンデスとランチ特打に臨み、助っ人顔負けのパワーを見せた。５１スイングで１３本の柵越えをマークし、１２発の新戦力を上回った。衝撃的なシーンもあった。鈍い打球音が響き、野口も思わず表情をゆがめてうつむいた。だが打球は左翼席最後方にズドン。ソフトバンク・柳田をほうふつとさせる“変態弾”にスカイＡのキャンプ中継でも「これはすご