ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンは、38歳の守護神マヌエル・ノイアーとの契約延長を発表した。ノイアーは、2011年に内田篤人氏も在籍したシャルケから加入。ここまでバイエルンで通算547試合に出場してきた。ドイツ代表としては2014年W杯で優勝に大きく貢献。ハーフライン近くまでカバーする守備範囲の広さが話題となった。そのドイツ代表は2024年8月に引退を発表していた。今シーズンもリーグ戦で首位を走るクラブの第一G