µîÇ¯¡¢²ÐºÒ¤Ç¾ÆÂ»¤·¤¿ÆàÎÉ¸©°ÂÅÈÄ®¤Ë¤¢¤ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î½¤Éü¤Ë¡¢¸øÈñ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯£··î¡¢ÆàÎÉ¸©°ÂÅÈÄ®¤Î½»Âð¤Ç¸Ï¤ìÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿²Ð¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÃæ²È½»Âð¡×¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢¤«¤ä¤Ö¤­²°º¬¤Ê¤ÉÌó£¶£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾ÆÂ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½»Âð¤Î½¤Éü¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸øÈñ¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê¸²½Ä£¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î½¤ÉüÈñÍÑ¤È¤·¤Æ£±£³£¶£°Ëü±ß¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¤ÉüÈñÍÑ¤ÏÁí³Û¤ÇÌó£µ²¯±ß