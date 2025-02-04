格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が、自宅を公開してから、妻と争ったことを明かした。【写真】秋山、東京の“5億円超え自宅”大公開2月3日、YouTubeチャンネル「zzanbro」には秋山がゲストとして登場。最近話題になったチュ・ソンフンのYouTubeチャンネルに対する話も交わした。ありのままを見せているため、人気を得ているからだ。シン・ドンヨプは「東京の美味しいステーキ屋に行ってみたいと思った」と言