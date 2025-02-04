【P3 フレズヴェルク＝アーテル サマーバケーション Ver.】 7月 発売予定 価格：14,630円 コトブキヤは、塗装組み立て済みプラモデル「P3 フレズヴェルク＝アーテル サマーバケーション Ver.」を7月に発売する。価格は14,630円。 本商品は「P3（PRE-PAINTED PRE-ASSEMBLED PLAMODEL）」シリーズにて、「フレ&#