1月29日(水)に放送した「何を隠そう…ソレが！」(MC：内村光良)。「テレ東プラス」では、「横浜中華街の超穴場店ベスト7」から、放送内容の一部を紹介する。【動画】知られざる㊙話が続々！「何を隠そう…ソレが！」最新回横浜中華街の年間来場者数は推計1293万人！(出典：令和5年度横浜市観光動態消費動向調査報告書 主要公園歩行者流動量調査) 平日休日を問わず、いつも観光客で賑わっている印象だ。そこで、地元民100人に