【DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver.】 2月4日 予約開始 2025年5月 発売予定 価格：55,000円 コトブキヤは、可動フィギュア「DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver.」を2025年5月に発売する。予約受付は2月4日開始。価格は55,000円。 本商品は、「アーマ&#125