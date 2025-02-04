春季キャンプ第1クール4日目ソフトバンクは4日、春季キャンプの第1クール4日目を迎えた。小久保裕紀監督が取材に対応し、新加入の上沢直之投手を絶賛。「レベルが高いという印象は、正直受けました」と語った。右腕は2日に初めてブルペン入り。第1クール最終日となったこの日も、ブルペン投球を行った。カーブやチェンジアップなど、すでに持ち球もどんどん“解禁”している。指揮官は「クイックの精度、変化球のキレ、変化量