ÇÐÍ¥¡¦ÊÒ¶Í¿Î¡Ê51¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡ÉÌ©ÃåÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±ü¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¼Ì¿¿¤ÎÎ®¤ìºÇ¹â¡×ºÊ¤È¡È´é½Ð¤·¡õÌ©Ãå¡ÉÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ÎÊÒ¶Í¿Î¡Öº£Æü¤Ï22²óÌÜ¤Î #·ëº§µ­Ç°Æü ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ÇòÀÐ¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤µ¤é¤Ë¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¿Ü»³¤µ¤ó¤¬¤ª²Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¼¡ÃË¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã