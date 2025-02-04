68ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Ï4Æü¡¢¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¿Ô¤¯¤·¹ñ¡¢¹ñÌ±¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤­¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ë¸Â¤ê¤ÎÁ´¿ÈÁ´Îî¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¼¡¤Î»þÂå¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤­¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×4Æü¡¢68ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1957Ç¯2·î4Æü¤Ï»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ê¤É¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿ÀÐ¶¶Ã¹»³»á¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤À¤Ã¤¿Æü¤À¤È¤·¤Æ¡Ö´¶³´¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ