µîÇ¯10·î¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤Î¸ø±à¤Çµ¯¤­¤¿ÇúÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¹â¹»1Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖYouTube¸«¤Æºî¤Ã¤¿¡×¸ø±à¤Î¥í¥±¥Ã¥È²Ö²ÐÇúÈ¯Áû¤®ÅÔÆâ¤Î¹â1ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê15¡Ë¤ò½ñÎàÁ÷¸¡°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤Ê¤Éµ¿¤¤Åìµþ¡¦ËÌ¶è·Ù»ëÄ£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢µîÇ¯10·î4Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢ËÌ¶è½½¾òÃç¸¶¤ÎÀ¶¿åºä¸ø±à¤Ç¡ÖÃË¤¬²¿¤«¤òÃÖ¤¤¤ÆÇúÈ¯¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù