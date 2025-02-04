1月21日に発売された乃木坂46・五百城茉央の1st写真集『未来の作り方』（小学館）が、1月31日発表の「オリコン週間BOOKランキング」では7.1万部で1位を獲得し、同ジャンル別“写真集”で今年度最高週間売り上げを記録。このたび、重版が決定した。【写真】水着からベッドショットまで五百城茉央1st写真集先行カットをチェック！乃木坂46の5期生として初のソロ写真集となる本作。撮影地・ポルトガルで19歳の五百城の姿を収め