2月2日にアイル・アリーナ ウイング・ハット春日部で行われた、越谷アルファーズ対広島ドラゴンフライズにおいて、広島のドウェイン・エバンスがB1での個人通算4000得点をマークした。4000得点を記録した選手は32人目。 エバンスは第2クォーター残り2分44秒の場面でトップ・オブ・ザ・キーでボールを受け、越谷の井上宗一郎との1対1でインサイドへアタックしパワーで押し