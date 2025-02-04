元NHKアナウンサーで、大相撲実況などを担当した藤井康生氏（68）が、2025年2月3日までにユーチューブを更新し、大相撲1月場所で優勝した豊昇龍（立浪、25）の横綱昇進について私見を述べた。「場所前は、すんなりと横綱に昇進するとは想像していなかった」初場所千秋楽、11勝3敗で迎えた豊昇龍は、本割で大関琴桜（佐渡ヶ嶽、27）に勝利し12勝3敗とした。同じく12勝で並んだ平幕・金峰山（木瀬、27）、王鵬（大嶽、24）と行った優