#ババババンビの千星真穂が、1月31日（金）発売の「blt graph.vol.109」に登場。アザーカットが6枚公開された。 千星真穂「blt graph.vol.109」撮影：横山マサト     千星真穂は、アイドルグループ・#ババババンビのメンバーで黄色を担当。2024年3月に日本武道館でのワンマンライブ公演を行い、新メンバーとしてお披露目、同年4月からは新メンバーとして加入。「馬鹿可愛い」アイドルとして7人体制となり活動し