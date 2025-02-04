Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramを更新し、ユニバーサル ミュージック グループ会長兼CEOのLucian Grainge氏とのショットを投稿した。 【写真】ユニバーサルミュージックグループ会長との貴重な集合ショットを公開したMrs. GREEN APPLE ■ユニバーサルミュージックCEOとの豪華ショットに「日本でJAM’Sがざわつきまくっております！」とファン歓喜 2月3日（日本