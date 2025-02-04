元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依が４日までに自身のＳＮＳを更新。長女が中学受験で第１志望に合格したことを報告した。加護はＳＮＳ「スレッズ」で「娘ちゃん中学受験、第一志望、合格しました本当によく頑張った！３年間の戦いがひとまず終わりました」とコメントを掲載。「沢山泣いていたし、沢山勉強していたし行きたい場所や、やりたいこともこの数年は勉強に集中してた。親として近くでサポートできたこ