¥Ø¥ó¥È°ËÆ£ÆØ¼ù¤¬¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥ÈÀï¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥Ø¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍMF°ËÆ£ÆØ¼ù¤¬¡¢2·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°Âè24Àá¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥ÈÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£°ËÆ£¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎDFÅÏÊÕ¹ä¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿26ºÐ°ËÆ£¤Ë¸«¤»¾ì¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾6Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ø