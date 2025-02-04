田中は名伯楽、久保巡回投手コーチとともにフォーム改造に着手している（C）産経新聞社いよいよ始まった春季キャンプでは各球団、選手の活気ある様子が伝えられている。巨人では楽天から新加入となったレジェンド右腕、田中将大がフォーム改造に手ごたえを示しているという。【動画】復活が待たれる「神の子」の快投田中将大の変幻自在投球をチェックここまで日米通算197勝のキャリアを誇りながら、近年は手術の影響もあり