サントリー食品インターナショナル（東京都港区）が、サントリーコーヒー「BOSS」と「ポケモンカードゲーム」のコラボレーション商品「ボスex 進化の微糖」を2月4日から全国で発売しています。缶の側面に「ポケカ」デザイン「ボスex 進化の微糖」は、側面に3種類のカードデザインがあしらわれた商品。ネーミングは、ポケモンカードにおいて、高いHPと強力なワザや特性を持つ、特別なポケモンを象徴する「ex」にちなみ、「働く人