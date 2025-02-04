元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さんが３日、自身のインスタグラムを更新し、公式ホームページと公式メンバーシップを開設したことを報告した。 【写真】キャミ＆短パン姿がまぶしすぎます！ 「公式ホームページとメンバーシップＬｉｇｈｔｈｏｕｓｅをオープンしました！」と投稿。薄いピンクのキャミソールにシャツを羽織り、短パン姿で舌を出して笑顔を浮かべる