¡É¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡É¤È¤µ¤ì¤ëº£¥·ー¥º¥óºÇ¶¯´¨ÇÈ¤ÎÅþÍè¤Ç¸©Æâ¤Ç¤âËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤ÈÃæÌîÈÓ»³ÃÏ°è¤Ç¤Ï6Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃÇÂ³Åª¤Ë¶¯¤¤Àã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¾®ÄØ´õÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¸áÁ°9»þ¤ÎÇòÇÏÂ¼¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¾®Àã¤¬Éñ¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀã¤¬ÇØ¤Î¹â¤µ¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ´¨ÇÈ¤ËÈ÷¤¨½üÀãºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ËÌ°ÂÆÞ·´ÇòÇÏÂ¼¤Ç¤Ï4Æü¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÎÀÑÀã¤Ï67¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀã¤Ë½»