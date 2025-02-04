テレビアニメ『BanG Dream！ Ave Mujica』第6話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。第6話は、眠る睦を起こそうとそよに縋るモーティス。変わり果てた“睦”を目の当たりにしたMyGO!!!!!のメンバーの姿が描かれる。【画像】ひえっ…変わり果てた睦ちゃん公開された『Ave Mujica』新場面カット前回の第5話は、全国ツアーの真っ只中にバンドが解散。Ave Mujicaのメンバーは各々の生活に戻ってゆく…ストーリーが展開され