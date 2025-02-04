俳優の仲野太賀（31）と池松壮亮（34）が4日、2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の追加キャスト発表を受けて、同局の公式ツイッターを通してメッセージを寄せた。仲野は主人公・豊臣秀長（小一郎）役。池松は秀長の兄で、後に天下統一を果たす豊臣秀吉（藤吉郎）を演じる。23年「どうする家康」以来3年ぶりの戦国時代が舞台。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く。脚本は、連続テレビ小説「おちょやん