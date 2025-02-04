µîÇ¯2·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÎ¾¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ÏµîÇ¯2·î¡¢¼«Âð¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÉã¿Æ¡ÊÅö»þ52¡Ë¤ÈÊì¿Æ¡ÊÅö»þ50¡Ë¤òÊñÃú¤Ê¤É¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡ÖÊì¤«¤é»¦¤·¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç»¦³²¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»¦¿Í¤Îºá¤Ç¤Îµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡ÖËü°ú¤­¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉã