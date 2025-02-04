ＮＨＫは４日、俳優・仲野太賀が主演する２０２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の新たな出演者を発表。豊臣兄弟の母・なか役を坂井真紀、姉・とも役を宮澤エマ、妹・あさひ役を倉沢杏菜が演じることが決定した。同作は、仲野演じる豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）の目線で、戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。秀吉は池松壮亮が演じる。ＴＢＳドラマ「半沢直樹」や２０２０年度後期の連続テレビ