高級な和牛を使ったすき焼きが、1人前2270円。低価格を売りにした店に今、外国人観光客が数多く訪れています。【画像】松坂牛やA4ランク以上の高級和牛を2000円台で…すき焼き鍋はSNS映え■高級すき焼き店多い日は8割以上が外国人客甘く味付けた牛肉を、たまごにくぐらせて食べるすき焼き。日本を訪れる外国人にも人気です。イギリスからの観光客「すき焼きが食べたいです」スペインからの観光客「すき焼き、有名です。肉を