女優の内田理央が４日までに自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。内田はインスタグラムで「いつかの撮休の日の私」とグレーのボアコートに黒のニットを着用したシックな姿を披露。「ちょっと体重増えたからサラダを食べにオービカへ。（結局ティラミスも食べた爆笑）」とサラダを見つめる写真も公開した。続けて「お店が六本木だったからちょっと綺麗（きれい）めコーデ。今日も朝から問題物件の撮影だよー！次の