１６日に東京・後楽園ホールで自主興行「ウナギ・サヤカ殿はご乱心我が名は」を行うウナギ・サヤカが３日、対戦する里村明衣子（センダイガールズプロレスリング）と同ホールで会見し、舌戦を繰り広げた。１９６２年４月１６日に創業した“格闘技の聖地”後楽園ホールで、女子プロレスのワンマッチ興行は史上初。４月２９日に同会場で引退する里村にウナギが挑戦表明し、時間無制限１本勝負のシングルマッチが決まった。後